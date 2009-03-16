Запуск шатлу

Шатл Discovery врешті вийшов на орбіту.

Американський космічний корабель успішно стартував із космодрому на мисі Канаверал, і вийшов на орбіту через 9 хвилин після запуску, повідомили у НАСА. А вже через дві доби човник стикується із Міжнародною космічною станцією. Шатл з екіпажем у складі 7 осіб має доставити на МКС останній комплект панелей сонячних батарей, які допоможуть отримувати електроенергію, достатню для нормального функціонування станції, а також деталі для високотехнологічної водоочищувальної системи, яка зламалася ще в листопаді минулого року. 36-та за рахунком місія Discovery триватиме 13 днів. За цей час екіпаж проведе три виходи у відкритий космос. Раніше запуск планували здійснити 12 лютого, однак через технічні несправності старт відкладався декілька разів.