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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Запуск телескопа

Фінансові ринки 13:31, 7 березня 2009 221

Телескоп "Кеплер" відправився на пошуки розумного життя у всесвіті.

В ніч на суботу з космодрому на мисі Канаверал стартувала ракета-носій Дельта 2 з орбітальним телескопом "Кеплер" на борту. Впродовж трьох з половиною років орбітальний телескоп вестиме спостереження за більш ніж 100 тисячами зірок, схожих на Сонце. За допомогою спеціальної апаратури телескоп здатний визначити придатність до життя тієї чи іншої планети, які становитимуть інтерес для вчених-астрономів. Апарат обладнано найбільшим на сьогоднішній день телескопом-фотометром з діаметром робочої поверхні 95 сантиметрів. Також рекордною є і вартість проекту, за інформацією ВВС, орбітальний телескоп обійшовся американському аерокосмічному агентству аж у 600 мільйонів доларів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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