Місто справді потерпає від викидів у повітря, втім, не всі промовці добре уявляли, про які проблеми йдеться і як їх вирішувати.

Кількасот громадян у Запоріжжі минулого тижня стали учасниками екологічного мітингу – виступали проти промислових викидів у атмосферу. Цікаво, що востаннє подібний захід влаштовували якраз 5 років тому, теж перед виборами. І нині через активну участь у мітингу кандидатів у депутати місцевих рад та у міські голови, організатори мусили виправдовуватися, що екозахід – не передвиборчий піар.

"Люди, які балотуються є тут. Але мітинг без політики, без політичних гасел, без політичних закликів, без політичної символіки. Вибори наступають та йдуть далі. А несприятливі метеорологічні умови та викиди заводів залишаються в Запоріжжі", – сказала речниця мітингу Тетяна Єрмохіна.

Місто справді потерпає від викидів проммайданчика у повітря. Втім, не всі промовці добре уявляли, про які проблеми йдеться і як їх потрібно вирішувати.

Ще два тижні тому я не розуміла, що таке НМУ, я не еколог. І нам мають постійно про це говорити, так, друзі. Нам мають розповідати, що нам робити саме в цей період, коли відбуваються оці несприятливі метеорологічні умови,

– сказала учасниця виборчих праймериз Інна Пейчук.

Через численні та довгі виступи мітинг затягнувся, і люди, особливо батьки з дітьми, потяглися на вихід. Тим часом до мітингарів вийшов голова Запорізької ОДА Віталій Боговин. Він запросив екоактивістів до співпраці. Щоправда, дорікнув, що їхня активність збігається виключно з місцевими виборами.

Я дуже дякую вам, що ви зібрались на цей мітинг і акцентували питання екології в Запоріжжі та Запорізькій області. Шкода, що ви збираєтеся лише раз на 5 років – у 2015-му та у 2020-му. Я маю надію, що це треба робити частіше,

– наголосив Боговин, і запропонував екологам та активістам створити робочу групу з питань захисту довкілля.

Учасники мітингу ухвалили його резолюцію з екологічними вимогами й вручать її владі. А от чи матиме це якісь результати – дізнаємося згодом, напевно, лише після виборів.