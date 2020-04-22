20:20
22 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Заробітчани переказали в Україну рекордну суму

      - Читать новость на русском
      Заробітчани переказали додому рекордну суму грошей / 0352.ua

      Україна у 2019 році виявилась найбільшим отримувачем грошових переказів у Європі та центральній Азії. Трудові мігранти переказли додому 15,8 мільярда доларів.

      Таким чином, грошові перекази мігрантів становлять близько 10% від ВВП України. Про це йдеться у доповіді Світового банку.

      До теми Що готують для заробітчан після перемоги над пандемією: пояснення Зеленського

      Через кризу у зв'язку з пандемією, прогнозують у Світовому банку, цього року заробітчани надішлють значно менше грошей. Перекази скоротяться на понад 27%.

      Також, передбачають експерти, українським трудовим мігрантам, яких за кордоном щонайменше 3 – 4 мільйони осіб, цьогоріч буде важко знайти роботу. Адже через пандемію та закриття кордонів влаштуватись на сезонні роботи стало дуже складно.

      На час карантину в Україну повернулося близько 2 мільйонів наших громадян, які перебували на заробітках.

      Найпопулярніші країни серед українських мігрантів:
      Польща – 40% українських заробітчан;
      Росія – 25%;
      Італія – 11%.

      Зазначимо, що під час сезонних робіт попит на українських заробітчан за кордоном настільки великий, що іноземні уряди готові оплатити для них чартери. З такими пропозиціями дипломатичні відомства звертаються до українського МЗС. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі такі звернення – на розгляді.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Гроші Світова криза 2020 Світовий банк Заробітчани
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:10 Карантин у Європі: як виглядають спорожнілі міста – фотопідбірка
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 19:05 Коронавірус примирив ворогів: як в Ізраїлі формують уряд національної єдності
      Ярослав Голобородько