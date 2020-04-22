Заробітчани переказали в Україну рекордну суму

Україна у 2019 році виявилась найбільшим отримувачем грошових переказів у Європі та центральній Азії. Трудові мігранти переказли додому 15,8 мільярда доларів.

Таким чином, грошові перекази мігрантів становлять близько 10% від ВВП України. Про це йдеться у доповіді Світового банку.

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Через кризу у зв'язку з пандемією, прогнозують у Світовому банку, цього року заробітчани надішлють значно менше грошей. Перекази скоротяться на понад 27%.

Також, передбачають експерти, українським трудовим мігрантам, яких за кордоном щонайменше 3 – 4 мільйони осіб, цьогоріч буде важко знайти роботу. Адже через пандемію та закриття кордонів влаштуватись на сезонні роботи стало дуже складно.



На час карантину в Україну повернулося близько 2 мільйонів наших громадян, які перебували на заробітках.

Найпопулярніші країни серед українських мігрантів:

Польща – 40% українських заробітчан;

Росія – 25%;

Італія – 11%.

Зазначимо, що під час сезонних робіт попит на українських заробітчан за кордоном настільки великий, що іноземні уряди готові оплатити для них чартери. З такими пропозиціями дипломатичні відомства звертаються до українського МЗС. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі такі звернення – на розгляді.