Заробляють на лихові

МВС порушило 76 справ за розкрадання коштів постраждалих від повені.

Повінь-повінню, а гроші-грошима. Правоохоронці порушили 76 кримінальних справ із зловживанням коштами, виділеними на ліквідацію стихійних паводків у липні минулого року. Як повідомляють у МВС - 466 злочинів завдали державі збитків на 19 мільйонів гривень. Найбільше фактів розкрадання коштів виявлено на Івано-Франківщині, яка постраждала від липневої повені чи не найгірше. Найпоширеніший спосіб шахрайства - невідповідності у списках постраждалих, які претендують на матеріальну допомогу.Нагадаємо, повінь у липні 2008 року зачепила близько 10 областей у Західній та Центральній Україні. Внаслідок стихійного лиха понад 640 сімей залишилися без даху над головою, а людські жертви вимірюються десятками людей.