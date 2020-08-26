Працівникам бюджетних установ, які отримують заробітну плату з держбюджету, підвищать посадовий оклад. Він зросте разом із підвищенням мінімальної зарплати.

Відповідну постанову прийняли сьогодні, 26 серпня, на засідання уряді, передає 24 канал.

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Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року. Зокрема, Кабмін підвищив тарифну ставку працівника першого тарифного розряду на 123 гривні. Тепер вона піднялась з 2 102 гривень до 2 225 гривень.

Збільшення зарплати бюджетникам через підвищення "мінімалки"

В пояснювальній записці до проєкту також мовиться про те, що необхідність підвищення виникла через підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тисяч гривень.

Відтак вже від початку січня 2020 року співвідношення між посадовим окладом працівника першого розряду та мінімальною заробітною платою становило 44,5%.

Довідка. Мінімальна зарплата у держбюджеті 2020 року складає 4723 гривень. Президент України звернувся до уряду та закликав нардепів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати на майже 6% з 1 вересня, вона складатиме 5 тисяч гривень.

Згідно з постановою, у штатному розписі посадові оклади або ж ставки заробітної плати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери будуть від 2225 гривень до 10 035 гривень за 1-й та 25-й тарифний розряд відповідно.



Проєкт постанови ВРУ / Скриншот