Зарплати українців: хто і де найбільше заробляє

За даними Державної служби статистики України, середня зарплата українців у 2018 році виросла з 7711 гривень у січні до 8382 гривень у березні – майже на 9%. Однак якщо у Києві цей показник сягає майже 14 тисяч, то у Тернопільській, Чернігівській та Чернівецькій областях середня зарплата не дотягує до позначки у 6,5 тисячі.

Як випливає з цифр, оприлюднених Держслужбою статистики України, області-лідери за ці три місяці не змінились – мешканці Києва заробляють в середньому 13 388 гривень, Донецької області – 8927, Київської – 8399, Дніпропетровської – 8387, а Запорізької – 8336 гривень. На другому полюсі – жителі Тернопільської (6394), Чернівецької (6424), Чернігівської (6448), Херсонської (6518) та Кіровоградської (6654 гривні) областей.

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Ще один цікавий показник – темпи зростання зарплат у різних регіонах. Найбільший ріст зафіксовано у Києві (14,74%) та на Рівненщині – (13,36%). На 10 і більше відсотків виросли зарплати також і у Запорізькій, Миколаївській та Закарпатській областях.

А от найменші темпи зростання – на Одещині (3,05%), Київщині (3,13%) та у Вінницькій області (3,89%).



Зарплати українців: у Києві традиційно заробляють найбільше

Озвучили в Держстаті також і розміри середніх зарплат у різних галузях. Найбільше – понад 17,5 тисячі гривень, отримують спеціалісти, які займаються фінансовою та страховою діяльністю. 13,8 тисяч отримують штатні працівники підприємств та установ, які працюють у сфері інформації та телекомунікації, а ті, хто займаються професійною, науковою та технічною діяльністю – 11,3 тисячі гривень.

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Найменше ж платять у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (5531 гривня), тимчасового розміщення та організації харчування (6037 гривень) та у сфері освіти (6605 грн).

Найбільше заробляють у сфері фінансової та страхової діяльності