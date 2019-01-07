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      Зарплати в Україні: яка професія приносить найбільший дохід

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      Зарплати в Україні
      Зарплати в Україні / Фото з відкритих джерел

      За даними Державної служби статистики України, найвищі середні зарплати за результатами серпня 2018 року зафіксовано в Києві – на рівні 13 659 гривень. Найменше отримують жителі Чернівецької області – в середньому 6 883 гривні.

      Такі цифри оприлюднила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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      Озвучили в Держстаті також і розміри середніх зарплат у різних галузях. Найбільше – 41 395 гривень, отримують працівники авіації. У фінансовій сфері середні зарплати становлять 16 240 гривень, у сфері інформації та телекомунікацій – 14 482 гривні на місяць.

      Найменше ж платять у сфері охорони здоров'я і надання соцдопомоги (5 830 гривень), а також у поштовій та кур'єрській діяльності (5 403 гривень).

      В інших сферах Держстат зафіксував такі середні зарплати:

      1. держуправління й оборона, соцстрахування – 13 784 гривень;
      2. професійна, наукова та технічна діяльність – 11 846 гривень;
      3. складування і допоміжна діяльність у сфері транспорту – 11 639 гривень;
      4. водний транспорт – 10 826 гривень;
      5. наземний і трубопровідний транспорт – 10 285 гривень;
      6. промисловість – 9 838 гривень;
      7. торгівля, ремонт автотранспорту та мотоциклів – 9 473 гривень;
      8. будівництво – 8 247 гривень;
      9. надання інших видів послуг – в середньому 8 232 гривень;
      10. сільське, лісове та рибне господарства – 7 735 гривень;
      11. операції з нерухомістю – 7 541 гривень;
      12. діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 7 444 гривень;
      13. мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 7 251 гривень;
      14. освіта – 6 443 гривень;
      15. тимчасове розміщення й організація харчування – 6 113 гривень.
      Теги: Новини України Мінімальна зарплата Гроші Фінанси Статистика
      Джерело: 24 Канал
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