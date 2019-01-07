Зарплати в Україні: яка професія приносить найбільший дохід

За даними Державної служби статистики України, найвищі середні зарплати за результатами серпня 2018 року зафіксовано в Києві – на рівні 13 659 гривень. Найменше отримують жителі Чернівецької області – в середньому 6 883 гривні.

Такі цифри оприлюднила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Озвучили в Держстаті також і розміри середніх зарплат у різних галузях. Найбільше – 41 395 гривень, отримують працівники авіації. У фінансовій сфері середні зарплати становлять 16 240 гривень, у сфері інформації та телекомунікацій – 14 482 гривні на місяць.

Найменше ж платять у сфері охорони здоров'я і надання соцдопомоги (5 830 гривень), а також у поштовій та кур'єрській діяльності (5 403 гривень).

В інших сферах Держстат зафіксував такі середні зарплати: