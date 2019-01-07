Зарплати в Україні: яка професія приносить найбільший дохід
За даними Державної служби статистики України, найвищі середні зарплати за результатами серпня 2018 року зафіксовано в Києві – на рівні 13 659 гривень. Найменше отримують жителі Чернівецької області – в середньому 6 883 гривні.
Такі цифри оприлюднила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.
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Озвучили в Держстаті також і розміри середніх зарплат у різних галузях. Найбільше – 41 395 гривень, отримують працівники авіації. У фінансовій сфері середні зарплати становлять 16 240 гривень, у сфері інформації та телекомунікацій – 14 482 гривні на місяць.
Найменше ж платять у сфері охорони здоров'я і надання соцдопомоги (5 830 гривень), а також у поштовій та кур'єрській діяльності (5 403 гривень).
В інших сферах Держстат зафіксував такі середні зарплати:
- держуправління й оборона, соцстрахування – 13 784 гривень;
- професійна, наукова та технічна діяльність – 11 846 гривень;
- складування і допоміжна діяльність у сфері транспорту – 11 639 гривень;
- водний транспорт – 10 826 гривень;
- наземний і трубопровідний транспорт – 10 285 гривень;
- промисловість – 9 838 гривень;
- торгівля, ремонт автотранспорту та мотоциклів – 9 473 гривень;
- будівництво – 8 247 гривень;
- надання інших видів послуг – в середньому 8 232 гривень;
- сільське, лісове та рибне господарства – 7 735 гривень;
- операції з нерухомістю – 7 541 гривень;
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 7 444 гривень;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 7 251 гривень;
- освіта – 6 443 гривень;
- тимчасове розміщення й організація харчування – 6 113 гривень.