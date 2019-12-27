Уряд скасував "зарплатне рабство": що зміниться

Кабмін надав українцям можливість самостійно обирати банк для виплати зарплат, пенсії чи соцдопомоги.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у телеграм пояснив, що уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.

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Постанова про скасування "зарплатного рабства" означає, що працівник компанії може просити роботодавця нараховувати йому зарплату на рахунок у тому банку, який обере сам, а не на рахунок у банку, з яким роботодавець має відповідну домовленість.

Що це змінює

Це дасть можливість враховувати побажання працівників. Досі підприємство укладало контракт про виплату зарплати з банком, не питаючи думки співробітників.

Над нововведенням працюють Мінфін і НБУ.

Ідея дуже проста: зробити, як у Європі. Робітник просто вказує бухгалтеру свій IBAN, а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку,

–розповів раніше Дмитро Дубілет.

Після цього банк, який обслуговує підприємство, автоматично надсилатиме гроші працівникам.

Окрім того, в уряді обмірковують можливість запуску "гарячої лінії", куди українці зможуть скаржитися на роботодавців, які відмовляють у зміні банку, через який отримують зарплати.

Що таке IBAN? Міжнародний номер банківського рахунку. Є стандартною системою банківського рахунку в державах Євросоюзу. Його призначення – спрощення операцій між банками різних країн. Усі банки України на початку листопада 2019 року завершили перехід на IBAN.

Водночас Дубілет зазначав, що чинне законодавство дозволяє працівникам обирати банк для виплати зарплати. Але на практиці таке право майже не реалізовується через складну процедуру. Щоб проєкт запрацював, банкам потрібно буде дещо доопрацювати свої системи.

У планах також запуск гарячої лінії, куди б українці могли скаржитися, якщо їм відмовлятимуть у виборі банку.