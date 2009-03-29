Зарплатні борги

Сума заборгованостей із зарплати в Україні - понад 1,6 млрд. грн.

А борги із зарплати все ростуть. Станом на 1 березня заборгованість із виплати заробітної плати в Україні перевищила 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Як повідомляє Деркомстат, лише за лютий заборгованість зрослі на понад 100 мільйонів. Горе-рекордсменом з невиплати зарплати став Київ - з початку року киянам винні понад 180 мільйонів гривень. Другу і тертю списку рейтингу посідають Харківська та Донецька області.Збільшується сума заборгованостей у Київській області, Криму, Дніпропетровській областях. Натомість у Львівській, Полтавській, Луганській областях працедавці почали справніше платити зарплатню.