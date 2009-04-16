В парламенті - зарплатний скандал.

Помічників депутатів зобов’язали відкрити зарплатні картки в “Альфа-Банку” замість того, щоб видавати їхні гроші через парламентську касу. Своїх підлеглих вирішили захистити нардепи. Мовляв, їхні помічники й досі не можуть зняти свої зарплати з карток банку “Надра”. Крім того голова регламентного комітету заявив, що про жодні тендери для вибору банку не чув, відтак спікер має з усім цим розібратися.Олександр Єфремов (голова регламентного комітету, фракція “Партії регіонів”): “За умов, що сьогодні довіра до банківської системи дуже низька, багато помічників народних депутатів отримували зарплату в касі ВР, та примушувати, щоб вони йшли в банки, де просто знущаються, видаючи по 100 грн. Тут простежуються, я ще раз хочу сказати, і певні елементи корупції”.Спікер у відповідь натякає - не варто питання зарплат депутатських помічників обговорювати публічно. Факти ж корупції Володимир Литвин взагалі заперечує і зауважує - тендер з відбору банку таки відбувся і пройшов чесно, незважаючи на те, що окремі парламентарі намагались проштовхнути близькі до себе банківські структури.Володимир Литвин (голова Верховної Ради України): “Якщо ви будете мене примушувати, то я скажу: які були тиски, щоб пробити той чи інший банк. Це сьогодні відгомін усіх цих тисків, які є на Верховну Раду України”.Та депутати про зарплатні картки взагалі чути не хочуть, і жаліються, що деякі їхні колеги і досі не можуть забрати свої гроші у старому банку і, як каже регіонал Олександр Стоян, вибивають їх, користуючись своїм депутатським статусом.