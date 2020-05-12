Зашкварені або дуже несподівані: хто може представити "Слугу народу" на виборах мера Києва

Попри пандемію коронавірусу, в українських політичних колах триває активна підготовка до місцевих виборів. Ключове питання: хто ж стане мерами найбільших міст України, а головне – Києва. Своїх кандидатів на вибори переглядає і правляча партія "Слуга народу".

Для кандидатів на пости міських голів вже шукають не нові обличчя, а впізнаваних і досвідчених людей, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Цікаво "Слуга народу" вже розгортає штаби на місцеві вибори: коли почнеться кампанія

За даними видання, кандидатами у столиці від партії президента можуть стати одразу троє народних депутатів:

Микола Тищенко;

Олександр Ткаченко;

Олександр Дубінський.

Втім тут є одразу ж декілька питань. Наприклад, Микола Тищенко "вистрелив собі в коліно" скандалом довкола ресторану "Велюр". Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко раніше зізнавався: тепер кандидатуру Тищенка, найімовірніше, навіть не розглядатимуть.

Щодо Ткаченка і Дубінського – то вони занадто наближені до олігарха Ігоря Коломойського. Коли їх називали кандидатами, то саме цей бізнесмен мав значний вплив на партію, та нині довкола його прізвища відбуваються чи не основні конфронтації у "Слузі народу".

Як кажуть джерела УП, у президентській партії вже навіть розглядають варіант, аби вмовляти балотуватися на посаду мера спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Тут цікаво, чи сам голова парламенту захоче змінити обстановку. З одного боку майже спокійна робота у Раді з монобільшістю власної партії, а з іншого – новий цікавий політичний виклик.

Про ще одного імовірного кандидата повідомив сам імовірний кандидат. Мовиться про успішного адвоката та ще одного депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру.

Якщо мені запропонують взяти участь в праймеріз, найімовірніше, я погоджуся. Останнім часом я спілкувався з багатьма колегами, і всі вони просили мене взяти участь на внутрішньопартійних виборах. Це велика честь і довіра,

– написав Качура у своєму телеграмі.

Втім він наголосив, що рішення щодо того, хто братиме участь у виборах мера Києва та інших міст, ухвалюватиме партія. Наразі щонайменше щодо столиці рішення ще немає.

Що відомо про майбутні місцеві вибори?Вони мають відбутися 25 жовтня 2020 року. У межах місцевих виборів обиратимуть голів та депутатів селищних, міських, районних та обласних рад.



Суми застав у різних містах на місцевих виборах 2020 / інфографіка 24 каналу