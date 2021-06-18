Фірташ та Фукс – під максимальними санкціями: які ще рішення ухвалила РНБО

Рада національної безпеки та оборони 18 червня провела чергове засідання на Банковій. У результаті ухвалили рішення про нові санкції, зокрема – проти бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа.

На засіданні розглянули стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, застосування нових санкцій. Крім того, були й таємні питання.

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Результати засідання РНБО

Стратегія розвитку ОПК

На засіданні РНБО затвердила Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Її розробили за дорученням Зеленського – у рамках указу від 14 вересня 2020 року.

! Стратегія передбачає: утворення агенції оборонних технологій, впровадження інноваційних проєктів, розвиток технологій відповідно до найкращих світових практик.

За словами Данілова, у документі закладені важливі напрямки. А саме – вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління продукції відповідно до стандартів НАТО.

Санкції проти кіберзлочинців

РНБО запровадила обмежувальні заходи проти кіберзлочинців, причетних до розробки та діяльності вірусу NotPetya. Цих же людей звинувачують у здійсненні кібератак щодо США.

"Вони здійснювали його (вірусу NotPetya – 24 канал) адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України", – пояснив Данілов

Санкції проти Фукса та Фірташа

За словами секретаря РНБО, під санкції потрапили 4 юридичні та 6 фізичні особи, афілійовані російськими спецслужбами.

Крім цього, РНБО ввела повний пакет санкцій проти 2 бізнесменів – росіянина Павла Фукса та українського олігарха Дмитра Фірташа.

Данілов уточнив, що Фірташ потрапив під обмеження через участь у титановому бізнесі. Мовиться, зокрема, про тривале постачання сировини на військові підприємства Росії (які, до слова, також потрапили у санкційний список).



Фукс та Фірташ – під санкціями / Колаж 24 каналу

Водночас санкції проти Фукса запровадили через кейси компанії "Голден Деррік". Мовиться про реєстрацію 19 компаній за один день, які швидко отримали ліцензії на видобування вуглеводнів.

Продовження санкцій 2018 року

Також 18 червня РНБО продовжила персональні економічні санкції проти осіб, які ввели ще у 2018 році. Все тому, що діяти ці обмеження мали лише 3 роки, цей термін вже закінчувався. Данілов уточнив, що обмежувальні заходи продовжили щодо всіх суб'єктів, які є в наявності в юридичних реєстрах, та осіб, які є ще живими.

Санкції у 2018 році: коротко

21 червня санкційний список оновили на 30 юридичних та 14 фізичних осіб. Після цього він налічував загалом до 1 759 фізичних та 786 юридичних осіб.

Обмеження ввели, зокрема, проти юридичних організацій, причетних до діяльності російських спеціальних служб у кіберпросторі.

Також під санкції тоді потрапили політичні партії та громадські організації, які брали участь у підготовці та проведенні незаконного голосування на території окупованого Росією Криму у рамках виборів до Державної Думи.

Перевірка "кримінальних авторитетів"

Рада нацбезпеки й оборони перевірить 3 "кримінальних авторитетів", проти яких ввели санкції раніше. Ті заявляють, що потрапили під обмеження несправедливо. Додаткова перевірка відбуватиметься із залученням СБУ, контррозвідки та відповідних органів.

Скасування та повернення ліцензій

. 14 квітня РНБО запровадила санкції проти 650 "злодії у законі" та "кримінальних авторитетів". У списку – ватажки бойовиків, окупаційна влада Криму, а також російські ЗМІ.

Члени РНБО також ухвалили рішення анулювати кілька ліцензій з видобутку титану (4 документи) та скасувати – з розробки вуглеводню (3 документи) та рудних (3 документи).

Ще 2 ліцензії – на видобуток нафти та газу – державі повернули добровільно. Мовиться, зокрема, про компанію "Геоальянс" в Харківській і Дніпропетровській областях.

Інше повернення ліцензії, за словами Данілова, були від "одного шановного бізнесмена Дніпра". Подробиць він не називав, але, ймовірно, мав на увазі Коломойського.

Останні засідання РНБО: коротко