Фирташ и Фукс – под максимальными санкциями: какие еще решения принял СНБО

Совет национальной безопасности и обороны 18 июня провел очередное заседание на Банковой. В итоге приняли решение о новых санкциях, в частности – против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

На заседании рассмотрели стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, применение новых санкций. Кроме того, были и тайные вопросы.

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Результаты заседания СНБО

Стратегия развития ОПК

На заседании СНБО утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Ее разработали по поручению Зеленского – в рамках указа от 14 сентября 2020 года.

Стратегия предусматривает: создание агентства оборонных технологий, внедрение инновационных проектов, развитие технологий в соответствии с лучшими мировыми практиками.

По словам Данилова, в документе заложены важные направления. А именно – совершенствование системы стандартизации, унификации и управления продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Санкции против киберпреступников

СНБО ввел ограничительные меры против киберпреступников, причастных к разработке и деятельности вируса NotPetya. Этих людей обвиняют в совершении кибератак США.

"Они осуществляли его (вируса NotPetya – 24 канал) администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины", – пояснил Данилов.

Санкции против Фукса и Фирташа

По словам секретаря СНБО, под санкции попали 4 юридических и 6 физических лица, аффилированные российскими спецслужбами.

Кроме этого, СНБО ввел полный пакет санкций против 2 бизнесменов – россиянина Павла Фукса и украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Данилов уточнил, что Фирташ попал под ограничения из-за участия в титановом бизнесе. Говорится, в частности, о длительной поставке сырья на военные предприятия России (которые, к слову, также попали в санкционный список).



Фукс и Фирташ – под санкциями / Коллаж 24 канала

В то же время санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик". Речь идет о регистрации 19 компаний за один день, которые быстро получили лицензии на добычу углеводородов.

Продление санкций 2018 года

Также 18 июня СНБО продлил персональные экономические санкции против лиц, которые ввели еще в 2018 году. Все потому, что действовать эти ограничения должны были лишь 3 года, этот срок уже заканчивался. Данилов уточнил, что ограничительные меры продлили в отношении всех субъектов, которые есть в наличии в юридических реестрах, и лиц, которые еще живы.

Санкции в 2018 году: коротко

21 июня санкционный список обновили на 30 юридических и 14 физических лиц. После этого он насчитывал всего до 1 759 физических и 786 юридических лиц.

Ограничения ввели, в частности, против юридических организаций, причастных к деятельности российских специальных служб в киберпространстве.

Также под санкции тогда попали политические партии и общественные организации, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории оккупированного Россией Крыма в рамках выборов в Государственную Думу.

Проверка "криминальных авторитетов"

Совет нацбезопасности и обороны проверит 3 "криминальных авторитетов", против которых ввели санкции ранее. Те заявляют, что попали под ограничения несправедливо. Дополнительная проверка будет проходить с привлечением СБУ, контрразведки и соответствующих органов.

Отмена и возврат лицензий

. 14 апреля СНБО ввел санкции против 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов". В списке – главари боевиков, оккупационные власти Крыма, а также российские СМИ.

Члены СНБО также приняли решение аннулировать несколько лицензий по добыче титана (4 документа) и отменить – по разработке углеводорода (3 документа) и рудных (3 документа).

Еще 2 лицензии – на добычу нефти и газа – государству вернули добровольно. Говорится, в частности, о компании "Геоальянс" в Харьковской и Днепропетровской областях.

Второй возврат лицензии, по словам Данилова, был от "одного уважаемого бизнесмена Днепра". Подробностей он не называл, но, вероятно, имел в виду Коломойского.

Последние заседания СНБО: коротко