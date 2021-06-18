На заседании рассмотрели стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, применение новых санкций. Кроме того, были и тайные вопросы.
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Результаты заседания СНБО
Санкции против киберпреступников
СНБО ввел ограничительные меры против киберпреступников, причастных к разработке и деятельности вируса NotPetya. Этих людей обвиняют в совершении кибератак США.
"Они осуществляли его (вируса NotPetya – 24 канал) администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины", – пояснил Данилов.
Санкции против Фукса и Фирташа
Кроме этого, СНБО ввел полный пакет санкций против 2 бизнесменов – россиянина Павла Фукса и украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
Данилов уточнил, что Фирташ попал под ограничения из-за участия в титановом бизнесе. Говорится, в частности, о длительной поставке сырья на военные предприятия России (которые, к слову, также попали в санкционный список).
Фукс и Фирташ – под санкциями / Коллаж 24 канала
В то же время санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик". Речь идет о регистрации 19 компаний за один день, которые быстро получили лицензии на добычу углеводородов.
Продление санкций 2018 года
Также 18 июня СНБО продлил персональные экономические санкции против лиц, которые ввели еще в 2018 году. Все потому, что действовать эти ограничения должны были лишь 3 года, этот срок уже заканчивался. Данилов уточнил, что ограничительные меры продлили в отношении всех субъектов, которые есть в наличии в юридических реестрах, и лиц, которые еще живы.
Санкции в 2018 году: коротко
- 21 июня санкционный список обновили на 30 юридических и 14 физических лиц. После этого он насчитывал всего до 1 759 физических и 786 юридических лиц.
- Ограничения ввели, в частности, против юридических организаций, причастных к деятельности российских специальных служб в киберпространстве.
- Также под санкции тогда попали политические партии и общественные организации, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории оккупированного Россией Крыма в рамках выборов в Государственную Думу.
Проверка "криминальных авторитетов"
Совет нацбезопасности и обороны проверит 3 "криминальных авторитетов", против которых ввели санкции ранее. Те заявляют, что попали под ограничения несправедливо. Дополнительная проверка будет проходить с привлечением СБУ, контрразведки и соответствующих органов.
Отмена и возврат лицензий
Члены СНБО также приняли решение аннулировать несколько лицензий по добыче титана (4 документа) и отменить – по разработке углеводорода (3 документа) и рудных (3 документа).
Еще 2 лицензии – на добычу нефти и газа – государству вернули добровольно. Говорится, в частности, о компании "Геоальянс" в Харьковской и Днепропетровской областях.
Второй возврат лицензии, по словам Данилова, был от "одного уважаемого бизнесмена Днепра". Подробностей он не называл, но, вероятно, имел в виду Коломойского.
Последние заседания СНБО: коротко
- СНБО собиралась на заседание 14 мая. Решили наложить персональные санкции на 557 "воров в законе" и на 111 "криминальных авторитетов".
- Еще одно заседание прошло 4 июня. Тогда чиновники обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом, углубление интеграции Украины в НАТО.
- Кроме того, поднимали темы выдворения 20 бывших чиновников с государственных дач в Пуще-Водице и законопроект об олигархах.