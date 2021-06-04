Виселення нелегалів з Пущі-Водиці, видворення "злодіїв в законі": як минуло засідання РНБО

Під час засідання РНБО у п'ятницю, 4 червня, розглянули низку важливих питань. Зокрема засідання стосувалося видворення "злодіїв у законі", стану водопостачання в Україні і виселення нелегальних мешканців з елітної частини Пущі-Водиці.

Традиційно засідання відбувалося у закритому режиму, без камер. Про його перебіг коротко розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Що обговорили на засіданні РНБО

Охорона адмінмежі із окупованим Кримом

Це було першим питанням у списку, адже щодо нього розпорядження Володимир Зеленський дав ще наприкінці квітня. Він доручив виконати перевірку щодо забезпечення і стану військових, які служать на Херсонщині – на кордоні з окупованим Росією Кримом.

Поглиблення інтеграції України в НАТО

РНБО вирішило, що потрібно застосувати невідкладні заходи щодо інтеграції України до Північноатлантичного договору. Як зазначив Данілов, питання розглядали у режимі "таємно" і ухвалили усі відповідні рішення.

Виселення "нелегалів" з елітних дач

Як і анонсувалося раніше, на РНБО розглянули звіт щодо аудиту державних дач. Відтак після аналізу перші 20 осіб мають залишити маєтки у Пущі-Водиці.

Серед тих, хто має покинути територію зокрема:

Раїса Богатирьова;

Святослав Піскун;

Олена Панасюк;

Дмитро Табачник;

Володимир Семиноженко.

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​Брифінг Данілова за підсумками засідання Ради нацбезпеки: дивіться відео

Забезпечення українців питною водою

На засіданні мали розглянути питання щодо забезпечення населення якісною питаною водою. Доповідав керівник Державного водного агентства Валентин Шліхт. Однак президенту Володимиру Зеленському не сподобалося те, як Шліхт підготувався, тому розгляд цього питання перенесли.

Окрім того, на засіданні РНБО розглядали звіт генерала Баранецького щодо загальнодержавної системи боротьби із тероризмом і удосконалення системи цифровізації у сфері оборони.

Ветерани АТО у санкційному списку

На брифінгу Олексій Данілов також прокоментував інформацію, яку поширили у ЗМІ. Стосується вона того, що у санкційний список необґрунтовано потрапили ветерани АТО. Як зазначив секретар Ради нацбезпеки, усіх осіб ретельно верифікують, перш ніж "занести у список".

Жодна випадкова людина не може потрапити у санкційні списки,

– запевнив Данілов.

Данілов заявив, що один із ветеранів АТО є причетним до пограбування ювелірної крамниці у Києві, під час якого вбили охоронця. Ще один чоловік наразі перебуває у СІЗО, а 2 інших людей проходять у карних справах.

Миротворців відправлять у Конго

На засіданні ухвалили, що український контингент миротворців направлять в Демократичну Республіку Конго. Мета місії – стабілізувати ситуацію в країні. Конкретних цифр, наскільки місія "поповниться", Данілов не назвав, сказавши, що на "невелику кількість".

Попереднє засідання РНБО: що відомо

Попереднє засідання Ради національної безпеки й оборони відбулося 14 травня.

За його підсумками президент Володимир Зеленський записав відеоролик, в якому розповів деталі зібрання.

Глава держави зазначив, що РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". За його словами, такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".

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