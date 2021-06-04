Выселение нелегалов из Пущи-Водицы, выдворение "воров в законе": как прошло заседание СНБО

Во время заседания СНБО в пятницу, 4 июня, рассмотрели ряд важных вопросов. В частности заседание касалось выдворения "воров в законе", состояния водоснабжения в Украине и выселения нелегальных жителей из элитной части Пущи-Водицы.

Традиционно заседание проходило в закрытом режиме, без камер. О его ходе коротко рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Что обсудили на заседании СНБО

Охрана админграницы с оккупированным Крымом

Это было первым вопросом в списке, ведь по нему распоряжение Владимир Зеленский дал еще в конце апреля. Он поручил выполнить проверку по обеспечению и состоянию военных, которые служат на Херсонщине – на границе с оккупированным Россией Крымом.

Вопросы обеспечения безопасной ситуации на административной границе с Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях рассматривали тайно. В частности поручения президента, которые он дал 27 апреля находясь в Херсоне,

– рассказал Данилов.

Часть обсуждаемых вопросов в этом блоке были засекречены. Они касаются ситуации безопасности на Донбассе и у границ.

Углубление интеграции Украины в НАТО

СНБО решил, что нужно применить неотложные меры по интеграции Украины в Североатлантический договор. Как отметил Данилов, вопрос рассматривали в режиме "секретно" и приняли все соответствующие решения.

Выселение нелегалов из элитных дач

Как и анонсировалось ранее, на СНБО рассмотрели отчет по аудиту государственных дач. Поэтому после анализа первые 20 человек должны оставить особняки в Пуще-Водице.

Среди тех, кто должен покинуть территорию в частности:

Раиса Богатырева;

Святослав Пискун;

Елена Панасюк;

Дмитрий Табачник;

Владимир Семиноженко.

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Обеспечение украинцев питьевой водой

На заседании должны были рассмотреть вопрос об обеспечении населения качественной питьевой водой. Докладывал руководитель государственного водного агентства Валентин Шлихт. Однако президенту Владимиру Зеленскому не понравилось то, как Шлихт подготовился, поэтому рассмотрение этого вопроса перенесли.

Ветераны АТО в санкционном списке

На брифинге Алексей Данилов также прокомментировал информацию, которую распространили в СМИ. Касается она того, что в санкционный список необоснованно попали ветераны АТО. Как отметил секретарь Совета нацбезопасности, всех лиц тщательно верифицируют, прежде чем "занести в список".

Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки,

– заверил Данилов.

Данилов заявил, что один из ветеранов АТО причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, во время которого убили охранника. Еще один мужчина сейчас находится в СИЗО, а 2 других человека проходят по уголовным делам.

Миротворцев отправят в Конго

На заседании приняли, что украинский контингент миротворцев направят в Демократическую Республику Конго. Цель миссии – стабилизировать ситуацию в стране. Конкретных цифр, насколько миссия "пополнится", Данилов не назвал, сказав, что на "небольшое количество".

"Воров в законе нет"

Относительно выполнения решений прошлых заседаний СНБО Данилов рассказал, что одно из них произошло успешно. Касается оно выдворения "воров в законе". По его словам, с начала 2021 года в Украине было 34 человека с таким "статусом", а теперь – ноль. Такой отчет СНБО получил от полиции.

Подробно В Украине больше нет "воров в законе", – Данилов

По словам Данилова, подкрепленными бумажным отчетом, 111 криминальных авторитетов в Украине остались 42. По ним идет процедура депортации.

Закон о деолигархизации

: на прошлом заседании СНБО ввел персональные санкции в отношении 557 "воров в законе" . Такие же ограничения ввели и против 111 криминальных авторитетов.

Также на заседании обсудили создание законопроекта о деолигархизации. Отчитывался о предстоящей законодательной инициативе заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Впрочем, в СНБО отмечают, что подготовка идет не по тому темпу, который был запланирован.

Не все органы отработали надлежащим образом по этому законопроекту. Они получили еще одно дополнительное протокольное поручение, чтобы активизировать эту работу,

– рассказал Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что президент хочет, чтобы закон был принят как можно скорее.

Кроме того, на заседании СНБО рассматривали отчет генерала Баранецкого относительно общегосударственной системы борьбы с терроризмом и усовершенствования системы цифровизации в сфере обороны.

Санкций против Лукашенко не ввели

Накануне в СМИ появилась информация, что СНБО может ввести санкции против режима Лукашенко. К тому же Министерство иностранных дел Украины заявляло, что подготовило пакет санкций против диктатора и его сторонников и передало СНБО.

Впрочем, на этом заседании Совет нацбезопасности подобных решений таки не принял.

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