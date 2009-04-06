20:58
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Засідання Радбезу

Фінансові ринки 11:25, 6 квітня 2009 221

Думки членів Ради Безпеки ООН розділилися щодо відповіді Пхеньяну.

На екстреному засіданні Радбезу, скликаному у зв’язку із запуском ракети Північною Кореєю, учасники не змогли дійти згоди щодо того, як відреагувати на дії КДНР. Японія, яка ініціювала екстрене засідання, заявляє, що консультації триватимуть. Токіо наполягає на необхідності ухвалення більш жорсткої резолюції. Втім, Росія та Китай закликають до стриманості. Напередодні, Пхеньян провів запуск багатоступеневої ракети. Влада КНДР заявила, що запустила ракету з експериментальним супутником зв’язку ‘’Кванменсон-2’’. Водночас, США спростували інформацію щодо виходу на орбіту північно-корейського сателіта. За даними Пентагону, нових супутників на орбіті не з’являлося. Вашингтон та Токіо підозрюють, що повідомлення про космічні випробування, не що інше, як прикриття для випробування балістичної ракети дальнього радіусу дії, яка може сягнути Аляски. За даними військових США, перша частина ракети КДНР впала у Японське море, решта - у Тихому Океані.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 504
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
765
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
674
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
379
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 689
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук