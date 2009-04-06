Засідання Радбезу

Думки членів Ради Безпеки ООН розділилися щодо відповіді Пхеньяну.

На екстреному засіданні Радбезу, скликаному у зв’язку із запуском ракети Північною Кореєю, учасники не змогли дійти згоди щодо того, як відреагувати на дії КДНР. Японія, яка ініціювала екстрене засідання, заявляє, що консультації триватимуть. Токіо наполягає на необхідності ухвалення більш жорсткої резолюції. Втім, Росія та Китай закликають до стриманості. Напередодні, Пхеньян провів запуск багатоступеневої ракети. Влада КНДР заявила, що запустила ракету з експериментальним супутником зв’язку ‘’Кванменсон-2’’. Водночас, США спростували інформацію щодо виходу на орбіту північно-корейського сателіта. За даними Пентагону, нових супутників на орбіті не з’являлося. Вашингтон та Токіо підозрюють, що повідомлення про космічні випробування, не що інше, як прикриття для випробування балістичної ракети дальнього радіусу дії, яка може сягнути Аляски. За даними військових США, перша частина ракети КДНР впала у Японське море, решта - у Тихому Океані.