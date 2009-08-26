Засилля графіті

Рим потерпає від графіті.

Незважаючи на суворі заборони та штрафи, які подекуди сягають декількох тисяч євро, молоді мешканці Вічного міста продовжують із завзяттям розмальовувати його древні стіни. Малюнки на будинках та навіть на пам’ятках архітектури останнім часом стали справжньою проблемою для римської мерії, яка витрачає астрономічні суми на боротьбу з графіті.Марко Даніель Кларк (керівник служби прибирання): "Зараз ми це все почистимо, але ж через тиждень малюнки знову з’являться на стінах. Необхідно підвищувати культурний рівень молодих людей, які займаються цим вандалізмом, який надзвичайно негативно відображається на нашому місті."Для боротьби із засиллям графіті мер Риму запропонував відловлювати вандалів та примушувати їх власноруч чистити розмальовані стіни. Проте молодих італійців, які полюбляють розписувати будинки та пам’ятники італійської столиці, така перспектива не лякає.За даними численних соцопитувань молодь сприймає графіті не як вандалізм, а як спосіб самовираження та творчості. Зазначимо, така форма самовираження є характерною для італійської культури. Ще за часів античності древні римляни полюбляли прикрашати свої будинки написами та зображеннями.