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      Заснована українцем космічна компанія готується до польоту на Місяць

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      Українсько-британський стартап готується летіти на Місяць
      Українсько-британський стартап готується летіти на Місяць / astrobotic.com

      Стартап Spacebit заснований українцем Павлом Танасюком, оголосив про плани стати першою у Великій Британії компанією, що здійснить посадку на Місяць. Вони планують здійснити це у липні 2021 року.

      Метою місії стане дослідження місячної поверхні, печер і пошук корисних копалин.

      Процес запущено: NASA виділило гроші для будівництва місячних кораблів

      Ми запускаємо перший комерційний вантаж на поверхню Місяця з Великої Британії. Працюємо над цим вже декілька років. Пройшли попередню перевірку дизайну і критичну оцінку. Тепер у нас все готово для польоту,
      – заявив українець.

      Відзначимо, що Astrobotiс є однією з декількох компаній, обраних NASA для доставки вантажів на Місяць.

      У компанії всього дев’ять людей, а ще близько 20 осіб працюють на Spacebit в Німеччині, Японії, США та Латинській Америці. Однак, Велика Британія стала очевидним вибором для старту.

      Якщо ви хочете зробити щось у космосі, ви повинні приїхати у Велику Британії. У США практично неможливо щось зробити, якщо ви не громадянин,
      — каже Танасюк, який навчався в Лондонській школі економіки.

      Це цікаво: NASA планує вперше в історії відправити на Місяць жінку-космонавта

      Що відомо про плани NASA щодо Місяця?Аерокосмічне агентство NASA створило команду з американських астронавтів, які у 2024 році відправляться до Південного полюсу Місяця. Раніше всі учасники місій "Аполлон" були чоловіками, більшість з яких починали кар'єру у ВПС США. Тепер на Місяць висадиться "як мінімум" одна жінка.

      Місія "Артеміда" відрізнятиметься від попередніх космічних програм не лише складом експедиції. До цього основною метою висадки на Місяць був доказ технологічної переваги. Тепер NASA хоче організувати тривалу присутність людей на найближчому "сусіді" Землі.

      В агентстві мають намір розгорнути невелику космічну станцію Gateway на місячній орбіті до 2028 року, а в подальшому використовувати природний супутник Землі як тестовий полігон для підготовки астронавтів до польоту на Марс. 

      Людина на Місяці
      Вперше людина ступила на поверхню Місяць в рамках місії "Аполлон-11" 20 липня 1969 року

      Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці

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      Теги: Космос Місяць Стартап
      Джерело: 24 канал
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