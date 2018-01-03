Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж опублікував дивний код: у мережі вже розшифровують
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж поділився дивним кодом, що складається із букв та цифр.
У перший день 2018-го Ассанж на своїй сторінці у Twitter поділився посиланням на кліп співачки M.I.A. "Paper Planes" та написав дивний код.
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Користувачі соцмереж висувають здогадки, що б міг означати цей таємний шифр засновника WikiLeaks.
Дехто каже, що його акаунт просто могли зламати. Інші ж припускають, що підказкоб можуть стати слова з пісні M.I.A.
У композиції є рядки: "Якщо схопиш на кордоні, дістану візи на своє ім'я" і "Так, у мене більше відомостей, ніж у КДБ".
За словами деяких користувачів це означає, що у Ассанжа та його поплічників є нова інформація, яку вони незабаром оприлюднять на своєму ресурсі.
Є й теорія про те, що засновник WikiLeaks, а набір букв та цифр активує публікацію нових даних на сайті.
Нагадаємо, з 2012-го року Джуліан Ассанж перебуває Ассанж перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні, де він отримав політичний притулок. У США його звинувачують у розголошенні секретних даних.
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