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      Застрахувати авто у смартфоні – реально: як додаток KACKO4U робить автострахування простішим

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      Застрахувати авто у смартфоні – реально: як додаток KACKO4U робить автострахування простішим
      Застрахувати авто у смартфоні – реально: як додаток KACKO4U робить автострахування простішим / 24 канал

      Чудова новина для автовласників. Компанія АСКА розробила перше українське розумне КАСКО. Причому навіть не потрібно звертатися до страхової компанії, а слід завантажити відповідний додаток під назвою KACKO4U у смартфон.

      Програма вже починає набирати популярність серед автолюбителів. Розробники, зі свого боку, продовжують вдосконалювати цей додаток і тішать цікавими нововведеннями.

      Додаток KACKO4U заговорив

      Під час поїздки розумна система враховує манеру керування, дотримання ПДР, погодні умови, трафік та інші параметри. Також, під час руху, смартфон показує реальну швидкість автомобіля, а не ту, що на спідометрі. Усі ці дані, а також інформацію про пройдені маршрути та аварійність, виводяться на екран, а після закінчення поїздки додаток показує вартість, яка буде списана з картки. Тепер же тут з'явилася ще й функція звукового повідомлення про початок та закінчення поїздки, пропозиція продовжити або закінчити поїздку.

      Страхування автомобіля стало ще комфортнішим

      Головне призначення КАСКО4U – можливість застрахувати ваш автомобіль прямісінько у вашому смартфоні. Вся процедура займає до 20 хвилин. Необхідно просто ввести дані, зробити фотографії автомобіля та документів, після чого відправити заявку на страхування і підписати договір у електронному вигляді. Все! Більше ніяких відвідувань офісів та відділень страхових компаній. Застрахувати автомобіль по КАСКО тепер можливо у зручний для Вас час, а що найголовніше, не виходячи з авто!

      Також автовласники отримали нагоду застрахувати свій автомобіль під час руху на більш тривалі періоди, а саме від 24 годин до одного місяця. Це значно спрощує автолюбителям життя, оскільки не потрібно постійно тримати у голові інформацію про необхідність активації страхування в русі.

      Нагадаємо, що наразі зимовий період, тому все ж рекомендуємо вам застрахувати авто на найближчі 3 місяці – таким чином ви зможете уникнути дорожніх неприємностей на слизькій зимовій дорозі і не тільки.

      А щодо самого договору, то з ним тепер можна ознайомитись ще до його підписання. І що також важливо страхування КАСКО діє за кордоном, а саме дії на території всієї Європи та частини Азії.

      Які ще нововведення очікуються у додатку KACKO4U

      Хоча додаток KACKO4U є досить простим і зрозумілим, найближчим часом у ньому з’явиться відео-інструкція, яка зможе допомогти Вам у правильному та зручному користуванні. Також з’явиться можливість налаштувати функцію автостарт/автостоп, тобто додаток почне працювати, як тільки ви сядете за кермо та почнете рух. Але не хвилюйтесь, додаток запитає у Вас, чи дійсно Ви бажаєте застрахувати автомобіль під час руху.

      Додамо, що на сьогоднішній день додаток KACKO4U тестують вже понад 8 тисяч осіб, частина з яких вже уклала договори страхування та успішно користуються цією смарт-програмою. Крім того, дві людини вже отримали виплати по страховим випадкам.

      Теги: Новини України Авто 24 Авто Ґаджети
      Джерело: 24 Канал
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