Застрелили заступника начальника відділення поліції під Києвом

Невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції, майора Антона Павленка в ніч на 5 травня. Інцидент стався в Баришівці під Києвом біля ресторану "Маестро".

Правоохоронець перебував у ресторані поза службою. Коли він вийшов на терасу, в поліцейського вистрелили і влучили в шию. На жаль, медики не змогли врятувати йому життя, повідомили в поліції.

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Ймовірно, в поліцейського вистрілили, коли він виходив або сідав у автомобіль Hyundai Tucson.

Поліція ввела в Києві та області оперативний план "Сирена" та розшукує причетних до злочину. Правоохоронці також почали розслідувати справу як посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Винуватцям злочину загрожує від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.



Фото з місця вбивства правоохоронця

Дивіться відео з місця злочину: