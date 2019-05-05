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      Застрелили заступника начальника відділення поліції під Києвом

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      Фото з місця вбивства поліцейського у Баришівці під Києвом
      Фото з місця вбивства поліцейського у Баришівці під Києвом / Kiev.informator.ua

      Невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції, майора Антона Павленка в ніч на 5 травня. Інцидент стався в Баришівці під Києвом біля ресторану "Маестро".

      Правоохоронець перебував у ресторані поза службою. Коли він вийшов на терасу, в поліцейського вистрелили і влучили в шию. На жаль, медики не змогли врятувати йому життя, повідомили в поліції.

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      Ймовірно, в поліцейського вистрілили, коли він виходив або сідав у автомобіль Hyundai Tucson.

      Поліція ввела в Києві та області оперативний план "Сирена" та розшукує причетних до злочину. Правоохоронці також почали розслідувати справу як посягання на життя працівника правоохоронного органу.

      Винуватцям злочину загрожує від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

      вбивство поліцейський Баришівка Київ кримінал
      Фото з місця вбивства правоохоронця

      Дивіться відео з місця злочину:

       

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва Новини України Жертви Поліція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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