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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Заступились за митника

13:28, 4 березня 2009 235

Депутати викликали першого заступника голови СБУ Валерія Хорошковського на килим.

Розповісти про вчорашнє затримання заступника начальника відділу енергетичної митниці державної митної служби Тараса Шепітько.У блоці Тимошенко звинуватили СБУ у репресіях проти енергетичної митниці та "Нафтогаз України". мовляв, Шепітько затримали через те, що він не захотів розмитнювати 11 мільярдів кубометрів газу для "Росукренерго", а натомість розмитнив цей газ для "Нафтогазу". Сама ж прем’єрка переконана - за всім цим стоїть Президент.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Цю людину митники примушували розмитнювати газ на "Росукренерго", по суті продовжуючи суцільну корупцію. Зрозуміло, що все це робилося СБУ під тиском СП. Не виключаю, що без прямих команд Президента таке би не відбулося".У СБУ пояснюють - працівника енергетичної митниці затримали як співучасника в справі про розтрату "Нафтогазом" більше 6 мільярдів кубометрів газу. Ціна питання близько – 7,5 мільярдів гривень. Розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генпрокуратури - наголосили в Службі безпеки і попередили - жорстко реагуватимуть на будь-які спроби незаконного втручання у розслідування.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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