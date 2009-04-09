Затишшя перед бурею. Минула ніч у Кишиневі пройшла без ексцесів.

Учасники демонстрації у середу пізно ввечері розійшлися по домівках. Однак обіцяли повернутися. Молдовська опозиція вимагає проведення нових парламентських виборів, відкриття кордонів з Румунією, а також звільнення усіх затриманих демонстрантів. Напередодні ЦВК Молдови оголосила остаточні результати недільного голосування, які підтвердили впевнену перемогу Комуністичної партії. Представникам опозиції, згідно з даними Центрвиборчкому, дістанеться 41 мандат. Це дає їм змогу блокувати обрання кандидата-комуніста президентом республіки. Безлади у молдовській столиці, нагадаємо, спалахнули у понеділок. Десятки тисяч мешканців вийшли на вулиці, вважаючи чинну владу у підтасовці результатів парламентських виборів. Мирна демонстрація досить швидко переросла у справжні погроми. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом підготовки державного перевороту. Окрім того, власті Молдови звинуватили сусідню Румунію у підбурюванні місцевої опозиції. Бухарест будь-яку свою причетність до безладів категорично заперечує.