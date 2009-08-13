Козацька чайка "Спас" затонула в Дніпрі.

Човен пішов на дно в одному з затонів річки навпроти Херсону ще минулої ночі. На місці, де затонула чайка утворилась нафтова пляма розміром 30 на 40 метрів. Згідно з інформацією МНС, загрози навколишньому середовищу немає - місце загородили бонами і обробили спеціальним сорбентом.Чому човен затонув поки не відомо. Його спустили на воду ще 2006 року. Команда чайки аби популяризувати українську історію та культуру плавала у Грузію і збиралась здійснити перехід через Атлантичний океан.Піднімати "Спас" з Дніпра планують у п’ятницю, 14 серпня.