Затримали кіногероя

Зірку Поттеріани Джеймі Уайлетта заарештували за зберігання наркотиків.

Дев`ятнадцятирічного Джеймі Уайлетта, більш відомого участю в усіх 5 екранізаціях "Гаррі Поттера", заарештували за зберігання наркотиків. Під час обшуку автомобіля зірки, в якому він їхав разом зі своїм приятелем, правоохоронці знайшли аж 8 пакетів із марихуаною. Іще одна несподіванка чекала на поліцейських в актора вдома, де, як виявилося, Уайлетт вирощував коноплі під спеціальними лампами.Нагадаємо, українському глядачеві актор більш відомий як Вінсент Кребб, один із учнів школи чаклунів Хогвартс. І хоча, персонаж Джеймі не з позитивних, дев`ятнадцятирічному Уайлетту та його товаришу таки доведеться відповідати за свої вчинки. Щоправда, аж у липні. Доти, розповідають у Скотландярді, триватиме розслідування. Цікаво, що в середині липня на екрани виходить чергова екранізація історії про хлопчика-чарівника "Гаррі Поттер та напівкровний принц".