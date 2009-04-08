Затримали кіногероя
19:53, 8 квітня 2009 235
Зірку Поттеріани Джеймі Уайлетта заарештували за зберігання наркотиків.
Дев`ятнадцятирічного Джеймі Уайлетта, більш відомого участю в усіх 5 екранізаціях "Гаррі Поттера", заарештували за зберігання наркотиків. Під час обшуку автомобіля зірки, в якому він їхав разом зі своїм приятелем, правоохоронці знайшли аж 8 пакетів із марихуаною. Іще одна несподіванка чекала на поліцейських в актора вдома, де, як виявилося, Уайлетт вирощував коноплі під спеціальними лампами.Нагадаємо, українському глядачеві актор більш відомий як Вінсент Кребб, один із учнів школи чаклунів Хогвартс. І хоча, персонаж Джеймі не з позитивних, дев`ятнадцятирічному Уайлетту та його товаришу таки доведеться відповідати за свої вчинки. Щоправда, аж у липні. Доти, розповідають у Скотландярді, триватиме розслідування. Цікаво, що в середині липня на екрани виходить чергова екранізація історії про хлопчика-чарівника "Гаррі Поттер та напівкровний принц".
Джерело: 24 Канал
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