Затримали на кордоні

Посольство України в Росії направило ноту російському МЗС у зв'язку із затримкою російськими прикордонниками депутата Верховної Ради Олега Білоруса.

Нардеп у складі української делегації у середу прибув до Москви на засідання міжпарламентської комісії. Під час проходження паспортного контролю Білоруса без будь-яких пояснень затримали і перевіряли його документи 20 хвилин.У посольстві України в Росії вважають, що інцидент не сприяє успішному проведенню засідання міжпарламентської комісії і створює чергову точку напруги в українсько-російських відносинах. При цьому дипломати зазначають, що затримка прикордонниками Білоруса була пов'язана з технічними проблемами. Сам же депутат пов`язує інцидент з тим, що він є автором прийнятої Парламентською асамблеєю ОБСЄ резолюції щодо Голодомору.