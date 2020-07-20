НАБУ у Львові повідомило про підозру ще одному фігуранту справи про хабарництво у сфері дорожнього будівництва. Йдеться про справу, до якої причетний ексголова "Укравтодору" Славомір Новак, якого 20 липня затримали у Польщі.

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з польськими колегами вручили підозру ще одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб. Як повідомило НАБУ на своїй сторінці у твіттері, слідчі дії пройшли у Львові.

Важливо Славоміра Новака затримали в Польщі: що інкримінують ексголові Укравтодору

Тривають слідчі дії в межах спільного розслідування НАБУ та Центрального антикорупційного бюро Польщі діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб,

– йдеться в повідомленні.



Вручення підозри одному з фігурантів справи / Фото НАБУ

#Львів. Тривають слідчі дії в межах спільного розслідування #НАБУ та @CBAgovPL діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. #Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб pic.twitter.com/hOOeEn0tMf — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 20, 2020

Що відомо про обшуки у Львові

Журналіст Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці зазначає: обшуки тривають у фірмах Onur і Альтком, що виконують проєкти зі списку "Великого будівництва".

Новаку висунуто підозру відразу за трьома епізодами – за отримання хабарів в української компанії "Альтком", турецької компанії "Онур" і польської компанії ECM Group. Проведено обшуки його офісів і місць проживання, вилучені всі фінансові документи і записи,

– пише Бутусов.

Тим часом у дорожній фірмі Onur підтверджують: у компанії справді сьогодні розпочалися слідчі дії у кримінальній справі щодо діяльності екскерівника Укравтодору Славоміра Новака.

Там збираються допомагати слідству: "Компанія Onur Group Ukraine сприятиме слідству та забезпечить повний доступ до інформації, яка сприятиме розслідуванню за участі НАБУ, САП та Центрального антикорупційного бюро Польщі щодо діяльності екскерівника Укравтодору Славоміра Новака".

Справа Славоміра Новака: коротко