Затвердження уряду

Ізраїль в очікуванні нового уряду.

В парламенті відбувається засідання, на якому повинні затвердити новий уряд на чолі із Беньяміном Нетаньяху. У зверненні до кнесету, Нетаньяху висловив готовність вести мирні перемовини із Палестинською автономією.Майбутній прем’єр Ізраїлю обіцяє адміністрації Махмуда Аббаса переговори у трьох напрямках - економічному, політичному та з питань безпеки. При цьому Нетаньяху висловив впевненість у досягненні миру із палестинцями. Водночас політик назвав ісламський фундаменталізм та ядерні амбіції Ірану головними загрозами для всього регіону.Нагадаємо, лідер партії "Лікуд"сформував коаліцію більшості, у яку ввійшли також лівоцентристська партія праці, партія Авігдора Лібермана "Наш дім - Ізраїль" та релігійна партія "ШАС". Зазначимо, 59-літній Біньямін Нетаньяху уже очолював кабінет міністрів Ізраїлю з 1996 по 1999 роки.