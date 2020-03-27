Затяжний карантин може згубно вплинути на агросектор: пояснення експерта

Через девальвацію гривні витрати аграріїв можуть зрости і спровокувати нестачу грошових ресурсів.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив партнер аудиторської компанії Kreston GCG Андрій Попов.

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За його словами, існують побоювання, що виробники сільськогосподарської продукції сильно втратять у прибутках, оскільки на світових ринках спостерігається падіння цін, а експорт знаходиться під обмеженням.

Падіння котирувань цінних паперів українських агрохолдингів на світових ринках може привести до збільшення вартості інвестиційних ресурсів для таких компаній. Але найболючіше карантин вдарить по домогосподарствам, які забезпечують молочними продуктами та овочами ринки в містах, оскільки їхня продукція не може зберігатися тривалий час,

– сказав він.

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Попов нагадав, що за часів найглибших кризових епізодів в світовій економіці протягом останніх 20 років, падіння цін на зернові в середньому становило 13%, на олійні – 8%. Наразі, за його словами, ціни на основні зернові відреагували не критично: зниженням на 3-5%.

Спрогнозувати наслідки карантину сьогодні складно, оскільки говорити про якісь цифри можна буде лише тоді, коли завершення обмежувальних заходів замайорить на горизонті. Але аграрний експорт є значною частиною всього експорту України, приносячи до держскарбниці більше $ 20 млрд щорічно. Таким чином, його падіння на 10-20% може складати $ 4 млрд недонадходжень до бюджету. А це дуже вагома сума для нашої слабкої економіки,

– сказав він.

У той же час, за його словами, аграрії очікують, що зниження цін на зернові буде перекрито економією по іншим статтям витрат. "Так, продовжує знижуватися вартість природного газу, що може посприяти зниженню ціни на добрива. Також через зниження ціни на енергоносії зменшується собівартість сушіння зерна на елеваторах", – пояснив Попов.

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Аби мінімізувати негативний вплив карантину, уряд тимчасово скасував податкові перевірки, земельний податок та орендну плату за ділянки державної і комунальної власності. Також від сплати єдиного соціального внеску звільнені члени фермерських господарств.

"На жаль, ці заходи не матимуть відчутного позитивного впливу або істотної підтримки аграрному та харчовому ринку. Багато фахівців розділяють думку, що реальну користь в даній ситуації можуть принести введення податкових канікул тривалістю три місяці за фіксованим податком і відстрочка виплати ПДФО від орендної плати за землю", – сказав Попов.

До того ж, не можна допустити закриття шляху для авто і ж/д вантажоперевезень сировини, тому що це неминуче призведе до зриву експортних контрактів, штрафних санкцій і повної ізоляції областей. Це потягне за собою повну зупинку більшості підприємств,

– наголосив він.

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Нагадаємо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу.



Надзвичайна ситуація: що треба знати / Інфографіка 24 каналу