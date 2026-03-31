"Москва приречена на поразку": ISW повідомляє про заклики чиновників Росії до миру

Успішні удари ЗСУ по тилу в Росії посилили обговорення серед російських чиновників щодо якнайшвидшого завершення війни проти України. Українські БпЛА та контратаки несуть серйозну загрозу інфраструктурі та демонструють технологічну перевагу Києва на полі бою.

Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Чому російські чиновники прагнуть завершити війну з Україною?

Аналітики ISW стверджують, що ефективні удари України по російських об'єктах глибоко в тилу посилюють тривогу в ультранаціоналістичному медіапросторі Росії. Один відомий російський коментатор зазначив, що економіка Заходу значно перевищує російську, а удари українських БпЛА дедалі серйозніше загрожують інфраструктурі Росії.

Також у звіті ідеться про те, що Москва не здатна виробити достатню кількість ракет-перехоплювачів, аби зрівнятись із економічним потенціалом Заходу, тож, на думку експертів, вона "приречена на поразку" й змушена шукати спосіб завершити війну.

Російські прихильники війни в медіа починають визнавати успіхи України на фронті та ефективне застосування безпілотників.

Один ворожий ультранаціоналістичний блогер 26 березня заявив, що російські війська в найближчі місяці не зможуть виправити ситуацію на полі бою, а "досить успішні" українські контратаки ускладнили плани Росії щодо продовження наступу в 2026 році.

Крім того, мілблогер зауважив, що українські війська "перевершують" росіян у здатності до технологічної адаптації. Він високо оцінив якість українських безпілотників-перехоплювачів, водночас розкритикувавши російське військове керівництво за повільну реакцію на адаптацію українських БпЛА.

