Укр Рус
24 Канал Новости политики "Москва обречена на поражение": ISW сообщает о призывах чиновников России к миру
31 марта, 10:45
3
Обновлено - 10:52, 31 марта

"Москва обречена на поражение": ISW сообщает о призывах чиновников России к миру

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Успешные удары ВСУ по тылу в России вызвали беспокойство среди российских чиновников о необходимости завершения войны.
  • ISW сообщает, что Россия имеет трудности с производством ракет-перехватчиков, а украинские беспилотники угрожают ее инфраструктуре.

Успешные удары ВСУ по тылу в России усилили обсуждение среди российских чиновников относительно скорейшего завершения войны против Украины. Украинские БПЛА и контратаки несут серьезную угрозу инфраструктуре и демонстрируют технологическое преимущество Киева на поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Смотрите также ВСУ имеют два продвижения: карты ISW на 31 марта

Почему российские чиновники стремятся завершить войну с Украиной?

Аналитики ISW утверждают, что эффективные удары Украины по российским объектам глубоко в тылу усиливают тревогу в ультранационалистическом медиапространстве России. Один известный российский комментатор отметил, что экономика Запада значительно превышает российскую, а удары украинских БПЛАвсе серьезнее угрожают инфраструктуре России.

Также в отчете говорится о том, что Москва не способна произвести достаточное количество ракет-перехватчиков, чтобы сравниться с экономическим потенциалом Запада, поэтому, по мнению экспертов, она "обречена на поражение" и вынуждена искать способ завершить войну.

Российские сторонники войны в медиа начинают признавать успехи Украины на фронте и эффективное применение беспилотников.

Один вражеский ультранационалистический блогер 26 марта заявил, что российские войска в ближайшие месяцы не смогут исправить ситуацию на поле боя, а "достаточно успешные" украинские контратаки усложнили планы России по продолжению наступления в 2026 году.

Кроме того, милблогер заметил, что украинские войска "превосходят" россиян в способности к технологической адаптации. Он высоко оценил качество украинских беспилотников-перехватчиков, одновременно раскритиковав российское военное руководство за медленную реакцию на адаптацию украинских БПЛА.

Какие объекты в России недавно атаковали украинские дроны?

  • В ночь на 30 марта украинские дроны атаковали авиационный завод Бериева, что в Таганроге. Именно на этом предприятии враг модернизирует самолеты Ту-95. В городе зафиксировали 60 БПЛА, а экстренные службы на место происшествия вызвали 49 раз.

  • Кроме того, этой ночью взрывы гремели в Ростове.

  • Украинские войска не прекращают атаковать российский порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Отмечается, что 29 марта состоялся уже третий удар по этому порту. Усть-Луга является важным объектом на Балтийском море и одним из крупнейших портов в Европе. Он специализируется на экспорте энергоносителей и является конечной точкой нефтепровода БТС-II.

  • 30 марта дроны атаковали город Тольятти в Самарской области – под ударом оказался химзавод "КуйбышевАзот".