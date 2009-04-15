Завжди готовий

В. Ющенко візьме участь і у президентських, і парламентських виборах.

Ющенко готовий до подвійного ривка. Президент України Віктор Ющенко заявив, що візьме участь і в президентських, і в парламентських виборах, якщо вони відбудуться одночасно. Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Комерсант". При цьому глава держави додав, що існуючі рейтинги його не лякають. Перешкодою до оголошення одночасних дострокових виборів може бути хіба що відсутність підстав для розпуску парламенту. Втім, Ющенко переконаний, що невдовзі Конституційний суд дасть йому таку можливість розтлумачивши положення про парламентську більшість.Коли саме можуть відбутись одночасні парламентські та президентські дострокові виборів Віктор Ющенко називати зараз не береться. Однак чинний гарант порадив забути дату 25 жовтня як день чергових виборів Президента, мовляв, ця дата, призначена парламентом є нелегітимною і необґрунтованою.