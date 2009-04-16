Заява Вороніна

Президент Молдови просить не переслідувати учасників заворушень.

Владімір Воронін у телезверненні до нації виступив за амністію і припинення всіх форм переслідування осіб, які брали участь у недавніх масових безладах в Кишиневі. Молдовський лідер також закликав усіх учасників політичного процесу повернутися в русло цивілізованого діалогу. Тим часом у середу ЦВК Молдови перераховувала голоси на парламентських виборах.Опозиційні сили стверджують, що правляча комуністична партія незаконно внесла до виборчих списків більш ніж 400 тисяч осіб. Результати перерахунку голосів мають оголити найближчими днями. Волевиявлення, нагадаємо, відбулося 5 квітня. Перемогу святкувала комуністи. Це викликало невдоволення опозиції, яка заявила про масові фальсифікації та вивела людей на вулиці. Спершу мирні мітинги згодом переросли у заворушення та погроми.