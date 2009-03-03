Заяви Мєдвєдєва

Росія не торгуватиметься із Сполученим штатами.

Москва виступає проти будь-яких обмінів з Вашингтоном у питаннях ядерної програми Ірану та розташування у Європі американської системи ПРО. Таку заяву зробив російський президент під час свого візиту до Іспанії. Він закликав США виступити з новими пропозиціями у сфері протиракетної оборони, які б відповідали інтересами і Вашингтона, і Москви.Дмітрій Мєдвєдєв (президент Росії): "Я сподіваюся, що ті позитивні сигнали, які ми отримуємо із Вашингтона, будуть реалізовані у домовленостях. ми перебуваємо у постійному контакті, декілька разів розмовляли телефоном, ми дійсно переписуємося, це теж заперечувати немає сенсу. Але, якщо говорити про якийсь обмін, то моду вам сказати, що таким чином питання не ставилися, тому що це не продуктивно".Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Барак Обама ще декілька тижнів тому написав листа своєму російському колезі. у ньому Обама нібито висловив готовність відмовитися від розташування у Польщі та Чехії елементів американського протиракетного щита, якщо Білокам’яна допоможе переконати Іран припинити свою ядерну програму. У прес-службі Кремля кажуть, що Мєдвєдєв таки отримав листа. Однак російська сторона переконує, - конкретних пропозицій та ініціатив у листі немає.