Зайцеве під вогнем терористів: ексклюзивні кадри з передової
Зайцеве розташоване неподалік окупованої Горлівки і щодня ворог обстрілює його. Минула ніч виключенням не була. Почали зі стрілецької зброї і згодом перейшли на великокаліберні кулемети та гранатомети. Наші оборонці відповіли і зав'язався бій.
Зайцеве. Вечір. Зазвичай саме у цей час терористи починають обстрілювати позиції українських армійців. Але мирні настрої в терористів тривали недовго. Терористи відкрили вогонь по позиціях українських військових.
Наші оборонці кажуть, що через щільний туман, що зараз ліг, терористи прострілюють вперед, бо бояться, підходу наших солдат.
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Відстань до ворожих позицій лише півтори сотні метрів. Тому коли українські гірські піхотинці включили гімн України – бойовики відреагували миттєво.
Зрештою, отримавши відсіч від українських бійців бойовики затихають. Над Зайцевим настає тиша.
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