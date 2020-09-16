В Україні презентували купе-кросовер Renault Arkana.

Про це повідомили у пресслужбі ЗАЗ.

Доступний автомобіль має стильний сучасний дизайн, що, на думку творців, буде затребуваний в українського споживача. Вироблятись новинка буде на модернізованих потужностях "Запорізького автомобільного заводу". На ЗАЗ заявляють про відродження українського автомобілебудування та обіцяють забезпечити європейську якість.

Renault Arkana – кросовер компанії Renault, продається з 2019 року. Автомобіль створений на модернізованій платформі В0, є родичем Renault Duster. Renault Arkana оснащується абсолютно новим турбодвигуном TCe150 об'ємом 1,33 л (150 к.с, крутний момент – 250 nm) і бензиновим атмосферним двигуном SCe114, об'ємом 1,6 л (потужність 114 к.c, крутний момент – 156 nm). У парі з ними буде пропонуватися механічна трансмісія або варіатор. Повний привід буде доступний як з механічною коробкою перемикання передач, так і з варіатором. У автомобіля пристойний, як для українських доріг, кліренс – 205 мм. Витрата палива: місто / траса – 9,1 / 6,1 л на 100 км. Розгін до 100 км / год за 10,5 с.

Серед доступних опцій – підігрів керма, передніх і задніх сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, камери кругового огляду, аудіо система Bose з вісьмома динаміками та сабвуфером. Автомобіль доступний в 7 кольорах, комплектується сталевим захистом двигуна, оснащений смартключем з системою дистанційного запуску і сучасною центральною консоллю (з можливістю під'єднати смартфон до автомобіля). Ціна нового кросовера стартує від 467 900 грн.

Раніше на ЗАЗ повідомляли, що підприємство знаходиться в скрутному становищі через падіння внутрішнього ринку нових автомобілів. У 2019 році лінії Запорізького автозаводу з випуску легкових машин були законсервовані. Ситуація змінилася у 2020-му – за запитом Groupe Renault, на підприємстві справили масштабну модернізацію виробничих потужностей заводу. На українському підприємстві розгорнута система контролю якості виробництва "Alliance Production Way" (APW), відповідно до якої, автомобілі Groupe Renault збираються в більш ніж 130 країнах.

"Виробництво автомобілів Renault – перший проєкт такого рівня в Україні після тривалої перерви. Ми дуже пишаємося тим, що саме ЗАЗ став партнером провідного світового автовиробника. Сьогодні підприємство має у своєму розпорядженні всі технічні можливості, щоб забезпечити високі стандарти якості автомобілів Renault. ЗАЗ досить гнучкий, щоб розширити обсяги виробництва, орієнтуючись на запити ринку. Ми віримо, що новий позашляховик Renault Arkana, зроблений в Україні, виправдає очікування автомобілістів і буде користуватися великою популярністю. Ми розглядаємо запуск виробництва моделей Renault як початок відродження українського автомобілебудування – стратегічної галузі, яка забезпечує надходження до бюджетів усіх рівнів та створює робочі місця", – коментує подію Голова Правління ПАТ "ЗАЗ" Микола Євдокименко.

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" – найбільший виробник автомобілів в Україні. За два десятиліття з конвеєра підприємства зійшло понад 1 000 000 одиниць автомобільної техніки. У різні роки ПАТ "ЗАЗ", крім авто під маркою ЗАЗ, виробляв автомобілі багатьох світових автовиробників: Daewoo Motors Corporation, General Motors, Adam Opel AG, Chery International та інші. Підприємство має досвід виробництва легкої комерційної техніки і вантажних автомобілів, таких брендів, як TATA. Завод також виробляє автобуси малого і середнього класу.

Groupe Renault – займається виробництвом автомобілів з 1898 року і представлена ​​на ринках 134 країн. У 2019 група реалізувала 3,8 млн. Автомобілів. Володіє брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. З 2017 року Renault Groupe Renault мажоритарний акціонер "АВТОВАЗ" і власник бренду LADA. Groupe Renault є частиною Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.