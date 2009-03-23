Збіднілі “нашоукраїнці”

Партійні фінанси заспівали романсів.

Партія народний Союз “Наша Україна”, яку очолює Президент, не може розплатитися з боргами. Як пише видання “Дєло”, нашоукраїнці заборгували понад 37 мільйонів гривень, щоправда, у центральному офісі кажуть, що сума вдвічі менша Основні статті - оренди офісів, заробітна плата та комунальні послуги.Воно й не дивно, що набігло стільки боргів, адже лише за оренду одного центрального офісу партії на вулиці Спаській треба заплатити 2 мільйони гривень. Крім того, співробітники виконкомів “Нашої України” вже щонайменше 2 місяці не отримували зарплатні - а це ще 8 мільйонів. З цієї причини партія змушена відправити в неоплачувані відпустки всіх співробітників своїх виконкомів разом з керівниками. заборгованість по оплаті компослуг складає також не менше двох місяців. Через це в центральному офісі навіть можуть відключити доступ до мережі Інтернет. Заборгували також Нунсівці за рекламу - понад 2 мільйони гривень.Як зазначає видання Українська правда, деякі депутати “НС-НУ” вважають, що нарощування боргів і розбалансування партії проводиться для деморалізації регіональних відділень, щоб ті дали своє добро на об'єднання з “Єдиним центром”. Водночас в ЄЦ, за словами Василя Петьовки, питання об'єднання поки не розглядається, а виходить, не обговорюється, хто буде гасити борги. Однак, як говорять джерела в партії, 37 мільйонів - не така велика ціна за контроль над “НС-НУ”.