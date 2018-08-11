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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Збірна України програла в чвертьфіналі чемпіонату Європи

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Жіноча юніорська збірна України U-18 програла Туреччині
Жіноча юніорська збірна України U-18 програла Туреччині / ФБУ

Жіноча юніорська збірна України U-18 програла команді Туреччини в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Команди почали зустріч за низької реалізації. Суперниці відкрили рахунок зі штрафного 2:45 після початку поєдинку. Наші дівчата відповіли двома влучними штрафними від Рабчук. Вона ж згодом реалізувала ще один кидок з двох. Приблизно з середини ігрового часу чверті українки намагалися відірватися від суперниць. Та більше трьох очок різницю зробити не вдалося.

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Друга чверть стала ще менш результативною. На двох команди набрали лише 15 очок. При цьому українки зрівняли на велику перерву загальний рахунок. За підсумками першої половини команди продемонстрували однакову результативність – 25%, за переваги турецької команди під щитами – 38 проти 27, пише сайт Федерації баскетболу України.

З поновленням гри турецька команда пішла вперед. Перевага в реалізації та за підбираннями дала змогу захопити перевагу і в рахунку. Українки намагалися швидко атакувати у відповідь, та зайвий поспіх часто заважав точно завершати атаки. Більшу частину ігрового часу третьої чверті суперниці утримували п’ятиочкову перевагу. Але до кінця ігрового часу збільшили різницю до 11-ти очок.

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Понад три чверті українки грали вшістьох. Лише на заключні хвилини поєдинку додалося кілька свіжих гравців. Не певну мить гра дещо оживилася. Однак переломити ситуацію не вдалося – не вистачило вже ні часу, ні сил.

У наступному матчі на чемпіонаті Європи збірна України зіграє 11 серпня о 16:45 проти Португалії в матчі класифікації за 5-8 місця.

Туреччина – Україна 57:45 (16:13, 6:9, 19:8, 16:15)

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Теги: Новини спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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