Збірна України здобула впевнену перемогу у старті відбору на Євро-2019

Жіноча збірна України з волейболу з перемоги розпочала відбірковий цикл чемпіонату Європи-2019.

У запорізькому Палаці спорту "Юність" підпічні Гарія Егіазарова впевнено обіграли команду Норвегії – 3:0.

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Стартовий поєдинок на шляху до фінальної частини чемпіонату Європи підопічні Гарія Єгіазарова провели вдало. Незважаючи на окремі помилки, в цілому наші дівчата майстерно контролювали розвиток подій на майданичку, потужно додаючи у потрібні моменти.

Перемога української збірної передбачалася з самого початку, оскільки в нинішньому континентальному рейтингу її відділяє від Норвегії солідний 21 пункт (14 проти 35) і, до того ж, на сьогодні нащадки вікінгів являють собою досить молодий колектив. Найстарша у ньому - 27-річна капітан Маріан Кнудсен, інші ж дівчата переважно 1996-2000 років народження. Тож на користь "синьо-жовтих" свідчив не лише значно вищий клас, але й досвід.

22 серпня збірна України зіграє в Запоріжжі зі збірною Греції. На чемпіонат Європи вийдуть дві кращі команди групи.

Україна – Норвегія 3:0 (25:16, 25:10, 25:19)

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