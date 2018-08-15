19:44
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Збірна України здобула впевнену перемогу у старті відбору на Євро-2019

61 Читать новость на русском
Жіноча збірна України з волейболу
Жіноча збірна України з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу з перемоги розпочала відбірковий цикл чемпіонату Європи-2019.

У запорізькому Палаці спорту "Юність" підпічні Гарія Егіазарова впевнено обіграли команду Норвегії – 3:0.

Читайте також: 17-разовий чемпіон України з волейболу "Локомотив" знявся з участі в чемпіонаті

Стартовий поєдинок на шляху до фінальної частини чемпіонату Європи підопічні Гарія Єгіазарова провели вдало. Незважаючи на окремі помилки, в цілому наші дівчата майстерно контролювали розвиток подій на майданичку, потужно додаючи у потрібні моменти.

Перемога української збірної передбачалася з самого початку, оскільки в нинішньому континентальному рейтингу її відділяє від Норвегії солідний 21 пункт (14 проти 35) і, до того ж, на сьогодні нащадки вікінгів являють собою досить молодий колектив. Найстарша у ньому - 27-річна капітан Маріан Кнудсен, інші ж дівчата переважно 1996-2000 років народження. Тож на користь "синьо-жовтих" свідчив не лише значно вищий клас, але й досвід.

22 серпня збірна України зіграє в Запоріжжі зі збірною Греції. На чемпіонат Європи вийдуть дві кращі команди групи.

Україна – Норвегія 3:0 (25:16, 25:10, 25:19)

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Волейбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади
сьогодні, 19:02 Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади
Катерина Петренко
Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою
Наталя Боднар
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії
сьогодні, 17:05 Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії
Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
сьогодні, 17:00 Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
Злой Одессит
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
ЧС-2010: Іспанія сенсаційно програла Швейцарії
 16 червня 2010 , 20:11
Незважаючи на здобутки Кріса Пола, "Лос-Анджелес" поступився "Мемфісу"
 19 листопада 2013 , 16:47
Безсонов: Можна сказати, Баль помер у мене на руках
 9 серпня 2014 , 18:15
Фанати "Болоньї" підірвали "паперову бомбу" перед гравцями "Ювентуса"
 20 лютого 2016 , 09:53
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук