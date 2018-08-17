Збірна України зіграє товариський матч з Туреччиною

Збірна України може зіграти з турками. Товариський поєдинок підопічних Андрія Шевченка та Мірчі Луческу має відбутися 20 листопада в Дніпрі.

У вересні 2017 року синьо-жовті обіграли Туреччину 2:0. Це був матч кваліфікації на чемпіонат світу. Вже через три тижні Україні стартувати у Лізі Націй виїзною зустріччю з чехами.

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9 вересня 2018 року команда Андрія Шевченка на Арені-Львів прийме Словаччину. Матч відбудеться при порожніх трибунах.