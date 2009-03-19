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Збитки авіаперевізників

18:22, 19 березня 2009 179

Загальні збитки авіаперевізників світу в 2009 році можуть перевищити 2,5 млрд. дол.

До такого висновку прийшли у Міжнародній асоціації повітряного транспорту IATA, яка об’єднує близько 230 авіакомпаній, яким належить 93% світового ринку пасажирських та вантажних авіаперевезень. Голова організації Джовані Бісіньяні повідомив, що IATA готова переглянути свій останній прогноз, опублікований в грудні минулого року, в сторону збільшення збитків. Нагадаємо, грудневий прогноз передбачав збитки перевізників у 2,5 млрд. дол.Головною причиною перегляду прогнозу є погіршення показників пасажиропотоку та вантажних перевезень за січень поточного року. Ситуація на ринку авіаперевезень з початку року продовжила погіршуватись. Пасажиропотік скоротився на понад 5%, а вантажоперевезення аж на 23% в річному еквіваленті. Перевізників може обнадіяти лише той факт, що таких збитків як у минулому році (а це близько 8 млрд. дол.) цьогоріч можна не боятись. Незважаючи на те, що криза залишається, таких високих цін на авіапаливо, як влітку 2008 року, немає і за прогнозами експертів до кінця року не буде.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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