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      Збитки на 18 мільйонів: правоохоронці викрили розтрату держкоштів у Київміськсвітлі

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      Правоохоронці викрили схему розтрати держкоштів
      Правоохоронці викрили схему розтрати держкоштів / 24 канал

      СБУ та ГПУ зафіксували факти зловживань посадових осіб КП "Київміськсвітло" під час закупівлі за бюджетні кошти товарів та робіт для зовнішнього освітлення столиці.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Як зазначили правоохоронці, частина закупівель (а саме – електричних ламп) здійснювалась за завищеними цінами з порушенням Закону України "Про публічні закупівлі" у підконтрольних комерційних структур.

      Аналогічний механізм керівництвом комунального підприємства застосовувало й в інших процедурах публічних закупівель. Частину привласнених коштів зловмисники переводили у готівку та легалізовували через проведення безтоварних операцій.

      Внаслідок протиправної діяльності завдано збитків державі в особливо великих розмірах – приблизно 18 мільйонів гривень. Правоохоронці проводять обшуки у фігурантів справи.

      Київміськсвітло
      Обшуки у фігурантів справи / Фото 24 каналу (Леся Виговська)

      Крім цього, вирішується питання щодо затримання Київміськсвітла.

      До слова, напередодні екснардепу Микитасю оголосили про підозру через махінації з нерухомістю для військових. Його звинувачують у заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйоні гривень.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України ГПУ СБУ Новини Києва Гроші Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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