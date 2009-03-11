Збитки збільшено

Швейцарський банк UBS переглянув фінансові показники за минулий рік.

Фінансисти оприлюднили інформацію про збільшення втрат компанії в минулому році ще майже на 2 млрд. дол. порівняно зі звітом, поширеним в лютому цього року. Якщо в попередньому документі збитки банку від обвалу на іпотечному ринку США та Європи і проблем у фінансовому секторі оцінювали в понад 19,5 млрд. дол., тепер UBS довелось включити до цього списку втрати на залагодження конфлікту з американською владою. Через приховування інформації про окремих американських клієнтів банку, яких підозрюють в ухиленні від сплати податків, заокеанський підрозділ UBS звинуватили у покриванні зловмисників.Для вирішення конфлікту, швейцарці погодились сплатити американцям штраф у майже 800 млн. дол. Однак, вже після цього отримали у відповідь судовий позов з вимогою надати інформацію про 52 тис. своїх американських клієнтів.Усі неприємності навколо банку змушують його представників робити дуже обережні прогнози на майбутнє. Минулорічні збитки UBS вже стали рекордними в корпоративній історії Швейцарії. Для покращення фінансового стану, банкіри планують в поточному році зменшити витрати та змінити стратегію установи на менш ризиковану.