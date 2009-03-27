Ford підтвердив намір продати свій підрозділ Volvo.

Американський автовиробник Ford підтвердив наміри продати свій збитковий підрозділ у Швеції - Volvo. В Ford заявили, що задоволені кількістю і "якістю" компаній, які виявили інтерес, але конкретних імен не назвали. Втім, експерти кажуть, що найімовірніше покупцем стане китайський автовиробник - Geely, Chery або Changan Automobile. За інформацією агентства Bloomberg, Ford готовий віддати Volvo за 1-2 млрд. доларів. Головною вимогою до майбутнього власника є збереження традицій бренду. Це, на відміну від ціни, обговоренню не підлягає. Торік Ford вже позбувся деяких заокеанських активів - він продав розкішні бренди Jaguar і Land Rover індійській компанії Tata Motors за 2 млрд. 300 млн. дол. Та незважаючи на це, 2008 рік Ford завершив з найбільшими збитками за всю свою історію, які перевищили 14 млрд. доларів.Зазначимо, у Швеції свій підрозділ - Saab - має інший автогігант зі Сполучених Штатів - компанія General Motors. Вона нещодавно також підтвердила, що хоче його продати. У грудні минулого року Volvo і Saab отримали від шведського уряду допомогу у 3,5 млрд. дол.