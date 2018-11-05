Здоров'я людини залежить від соціального статусу, – вчені

У кожної людини є особиста мережа знайомств, що складається з сім'ї, друзів, родичів, сусідів, колег. Вчені зазначають, що соціальний статус і характер спільних відносин можуть прямим чином вплинути на життя людини.

Про це йдеться у дослідженні вчених Ліджуна Сонга (Lijun Song) та Філіпа Петітіса (Phillip Pettis), пише журнал Science Direct.

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Дослідники проаналізували дані об'ємних соціальних обстежень, що провели одночасно в Сполучених Штатах, Тайвані та міській частині Китаю для того, щоб з'ясувати, чи є статус знайомих причиною тривалого захворювання.

Експеримент показав, що статус людини може вплинути на здоров'я різними способами.

Люди з вищим соціальним статусом більш здорові в цілому, вони знають про стан свого здоров’я, мають більше часу і грошей, щоб підтримувати своє здоров’я. Такі люди рідше відчувають стрес і мають доступ до медицини. Відповідно, такі привілеї розповсюджуються на їх соціальне оточення – теорія соціального капіталу.



Здоров'я людини залежить від соціального статусу

Та вчені виявили негативний наслідок соціального статусу. У 2 з 3 груп людей – в Америці і Китаї – зв'язок з людьми більш високого становища фактично спричиняв часті проблеми зі здоров’ям. Щоб пояснити це, науковці використали теорію соціальних витрат.

Теорія соціальних витрат – основні характеристики : неспокій і відчуття невдачі;

порівняння себе з більш успішними знайомими не в свою користь, що веде до шкідливих звичок;

додаткові зусилля – час, гроші і енергія, – які потрібні для встановлення і підтримки таких цінних відносин високого статусу.

З трьох країн Тайвань має відносно низький рівень різниці між людьми, що пояснює позитивні наслідки корисних знайомств, в той час як в США і Китаї ситуація повністю протилежна.

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