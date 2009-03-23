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Зелене серце

08:32, 23 березня 2009 314

У столиці побили рекорд з озеленення.

Алея з 1000 беріз у формі серця відтепер тішитиме око мешканців одного зі спальних районів. Проект “Посади дерево, вдихни життя“ 2 роки тому розпочинався зі 100 висаджених дерев. Кількість охочих повернути Києву звання найзеленішої столиці Європи зростала у геометричній прогресії - тож цього року зважилися на рекорд. Ідея актуальна ще й з огляду на те, що більшість киян - автомобілісти, а на кожне авто за європейськими нормами має припадати по 2-3 дерева.Олексій Мушак (координатор екологічних проектів): “Взагалі понад 80% викидів в Києві припадає на автомобілі, в Києві нема великої промисловості, зате багато автомобілів, які є дуже шкідливими для екології. Механізм посадки дерев, як компенсація - якщо купив авто, посади декілька дерев”.Алею у формі серця буде видно навіть з космосу, твердять організатори. Але більшість учасників зеленої акції прийшли сюди не заради рекордів - а розім’ятися і зробити добру справу.Олена Заболотна (киянка): “Багато енергії. З’явилося бажання поїхати на дачу, посадити якийсь кущ смородини”.Кошти для “Зеленого серця України” збирали мешканці столиці. Того, що зібрали вистачить ще й на озеленення інших районів.Євген Чеботарьов (координатор проекту “Посади дерево - вдихни життя”): “Збирали хлопці-волонтери, ходили по місту з кеш-боксами, відразу хочу сказати спасибі киянам, хто кинув гривну, дві, сто. Вдалося зібрати 17 тисяч, ще і на наступні посадки залишиться”.Акція “Посади дерево - вдихни життя” триватиме всю весну. Ще кількадесят деревець активісти планують висадити у центрі столиці, зокрема у Маріїнському парку та у сквері біля Музею Великої вітчизняної війни.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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