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"Зелене" тваринництво

17:58, 26 березня 2009 413

Місцеві фермери самотужки борються з глобальним потеплінням.

Поки вчені дискутують навколо проблеми зміни клімату, одна з найпопулярніших марок харчових продуктів Данії самотужки взялася за боротьбу з глобальним потеплінням. Славетний данський бекон стає "зеленим", і місцеві фермери впевнені, що це не лише добре для довкілля, але й вигідно.Тридцятидвохлітній Томас Візе тримає ферму неподалік міста Хорсенс на сході півострова Ютландія. 14 тисяч свиней тут годують спеціальним кормом, багатим на синтетичні амінокислоти. Це дозволяє зменшити кількість шкідливого для довкілля аміаку, який виділяють з відходами тварини. А на досконалі технології грошей пан Візе не пошкодував.У сараї він встановив машину, яка відбирає аміак і не дає йому потрапляти в атмосферу. Установка вартістю 100 тисяч євро перетворює речовину у піну, яку згодом можна використати для виготовлення багатих на нітрати природних добрив. У такий спосіб фермери стають менш залежними від штучних добрив, виробництво яких, до того ж, є енергомістким процесом.Томас Візе переконаний, що головним рушієм таких ґрунтовних змін, орієнтованих на екологічну доцільність, є споживацький попит.Томас Візе (фермер): "Ну, наразі прибутки ще не такі великі, але, думаю, в довгостроковій перспективі це буде відчутною перевагою. Переконаний, що продукція, виготовлена з повагою до довкілля, буде популярною і швидко росходитиметься".За кілька кілометрів від ферми розташоване місто Хорсенс. Тут знаходиться бійня Danish Crown, одна з найбільших різниць в Європі. На підприємство, що розпочало роботу чотири роки тому, щотижня привозять близько 85 тисяч свиней.Керівництво фабрики стверджує, що її спроектовано відповідно до концепції низького споживання енергії. Загалом ж сьогодні, запевняють у Danish Crown, данські бійні продукують на третину менше вуглекислого газу, аніж ще 20 років тому.Шарлотта Зай (менеджер з довкілля бійні Danish Crown): "Дбайливе ставлення до довкілля є частиною нашого бізнесу. Цілком резонно, на нашу думку, шукати екологічних рішень з такою ж відповідальністю, що й бізнесових. Заощаджуючи енергію, ми відповідно отримуємо кращі цифри у бухгалтерському звіті".Така позиція вже знаходить своїх прихильників, до прикладу, у живописному селищі Скандерборг, що знаходиться за 20 кілометрів від Хорсенса. Клієнти місцевого м'ясного магазину не скупляться підтверджувати свою екологічну позицію власним гаманцем. Людей тут тепер переймає не лише якість та ціна продукції, але й те, як вона впливає на довкілля.Маі Вілс (продавець м'ясного магазину): "Наші клієнти тепер не лише шукають щось подешевше, але й прагнуть своєю покупкою допомогти навколишньому середовищу".Однак на кону дещо навіть більше - важлива експортна галузь і сектор економіки Данії загалом. Данська шинка, одна з найбільших статей доходу, приносить країні щороку понад 4 мільярди євро. І останнє чого хочуть місцеві фермери в умовах економічного спаду - це поступитися часткою цього ринку конкурентам. Один із способів попередити - вести справи якнайкращим чином в плані екології.      
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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