Глава Офісу президента Андрій Єрмак і народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар об'єднали свої зусилля, щоб послабити підтримку Кличка. Таке доручення їм дав президент Володимир Зеленський, який вважає Кличко своїм основним конкурентом на виборах. Таку думку висловив на сайті "Хвиля" його шеф-редактор, політичний експерт Юрій Романенко.

Зокрема, після того, як мери міст – члени Асоціації міст України стали створювати коаліцію з "УДАРом", Зеленський почав вибудовувати альтернативну платформу для регіональних еліт, пише Романенко. Її назвали "Конгрес регіональних рад", очолив цю структуру глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, за інформацією Юрія Романенка, Банкова намагається послабити позиції Кличко в Київраді.

Єрмак вже призначив одіозного забудовника і нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара головним по роботі з депутатами Київради. Перше завдання чітке – після зняття Кличка усіма ресурсами не дати провести рішення через Київраду про виконкоми та посилення муніципальних повноважень,

– написав шеф-редактор "Хвилі" в своїй статті.

Романенко вважає, що Зеленський захоче зняти Кличка з посади голови КМДА ще до приїзду канцлера Німеччини Ангели Меркель. А РНБО за вказівкою президента вимагатиме від Верховної Ради терміново прийняти новий закон про столицю, оскільки чинне законодавство забороняє поділ посад міського голови і голови КМДА.

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